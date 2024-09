Maltempo: un bimbo di 5 mesi e la nonna dispersi nel Pisano. Il governatore Giani: "Mai una pioggia così"

09:50

Torna a preoccupare il torrente Morla a Bergamo: già esondato lo scorso 9 settembre, allagando box e cantine, da ieri sera si è ingrossato a causa delle fitte piogge che si sono abbattute su Bergamo e che hanno causato il rinvio a questa sera di Atalanta-Como per maltempo. La zona dello stadio Gewiss è stata infatti quella più interessata dagli allagamenti: le vie Baioni, Maironi da Ponte e Ghirardelli in particolare. Ieri la pioggia è caduta incessante dalle 14,30 e in serata la situazione è peggiorata. Dalle 21 sono iniziate ad arrivare le prime chiamate ai vigili del fuoco e la Protezione civile si è dislocata nella zona interessata. Osservato speciale è il Morla: la zona più critica è dove era infatti già ceduto il muretto nella precedente alluvione. Sono stati per questo posizionati dei sacchi di sabbia, fino all'altezza di un metro, per creare una barriera contro l'eventuale esondazione, per ora scongiurata. Allagato anche il sottopasso di Colognola lungo l'Asse interurbano: è stato chiuso dalla polizia locale per tutta la nottata, in attesa di far defluire l'acqua accumulata. Secondo l'Arpa a Bergamo sono caduti oltre 60 millimetri di acqua nelle ultime 24 ore, scendendo come una cascata anche dal parco di Sant'Agostino, in Città Alta, dove sempre il 9 settembre un pezzo di parapetto delle fortificazioni era crollato a causa del maltempo.