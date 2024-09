Fisco, Sgarbi prosciolto da accuse a Roma

Il gup di Roma ha disposto il non luogo a procedere per l'ex sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, e la compagna Sabrina Colle nel procedimento che li vedeva imputati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Debiti che il critico d'arte, difeso dagli avvocati Giampaolo Cicconi e Manuel Varesi, aveva con l'Agenzia delle Entrate per un totale di circa 715mila euro. I pm avevano chiesto il processo per Sgarbi, contestando l'acquisito di un dipinto nel 2020 all'asta facendo figurare la compagna, difesa dall'avvocato Giuseppe Iannaccone del Foro di Milano, come acquirente e con denaro di una terza persona con l'intento di mettere l'opera al riparo da eventuali aggressioni da parte del Fisco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA