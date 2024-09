Omicidio Macchi: giudici, lo Stato versi a Binda 212mila euro

La Corte d'Appello di Milano ha confermato che Stefano Binda, che fu assolto in via definitiva dall'accusa di avere ucciso nel 1987, nel Varesotto, Lidia Macchi, studentessa di 21 anni e sua ex compagna di liceo, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, come "riparazione per l'ingiusta detenzione" per essere stato per tre anni e mezzo in carcere, tra il 2016 e il 2019. Indennizzo che è stato quantificato in circa 212mila euro.

I giudici milanesi - dopo che una precedente sentenza, sempre della Corte d'Appello, di risarcimento da circa 300mila euro era stata annullata con rinvio dalla Cassazione - hanno ora abbassato la cifra di un terzo circa rispetto alla prima decisione. La Corte, infatti, ha attribuito a Binda una "colpa lieve" nella sua condotta processuale.

La Procura generale di Milano aveva sempre sostenuto che "con i suoi silenzi" Binda avrebbe "contribuito all'errore sulla sua carcerazione" e che "la condotta mendace" negli interrogatori fu una "condotta fortemente equivoca". E sosteneva, dunque, che non avesse diritto ad indennizzi.

Per la difesa, coi legali Sergio Martelli e Patrizia Esposito, invece, il 55enne ha sempre ribadito che lui non c'entrava con l'omicidio e che era in vacanza in quei giorni e dei testimoni l'hanno confermato. L'omicidio Macchi resta un caso irrisolto.



