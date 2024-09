Camionista muore carbonizzato nella motrice del mezzo in Friuli

Un camionista è morto carbonizzato all'interno della cabina della motrice del proprio mezzo dopo un incidente stradale avvenuto su un cavalcavia nel tardo pomeriggio a Pontebba (Udine) lungo la strada statale 13.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, il mezzo pesante si è rovesciato e ha preso immediatamente fuoco, imprigionando l'autista.

I passanti hanno lanciato l'allarme al 112 e la centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto alcuni equipaggi, che però hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo.

Nonostante il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco, il camionista è deceduto tra le fiamme. La circonvallazione è stata sospesa in entrambe le direzioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA