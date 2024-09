Allagamenti nel Livornese, da camping costa a vigneti Bolgheri

Abitazioni e campi allagati, fiumi e fossi del reticolo minore esondati o al limite di esondazione che preoccupano ogni volta che riprende a piovere. Tra Castagneto Carducci, Bolgheri e Donoratico la situazione è critica. La sindaco di Castagneto (Livorno) Sandra Scarpellini, dopo aver aperto il Coc e deciso la chiusura per domani delle scuole di ordine e grado a scopo precauzionale, con i tecnici della Protezione civile del comune sta effettuando sopralluoghi nelle zone più a rischio. Allagate anche le vigne dei preziosi vini bolgheresi con la vendemmia ancora in corso e con i danni eventuali ancora in corso di valutazione.

Un'altra problematica che viene segnalata è quella che riguarda la situazione di villaggi turistici e camping ancora pieni di villeggianti. "Stiamo verificando che i piani di emergenza delle strutture ricettive siano attuati - ha affermato Scarpellini - di campeggi e villaggi turistici che sono ancora in piena attività. Al momento abbiamo spostato con la collaborazione dei proprietari gli ospiti di un agricampeggio roulotte e camper nella nuova piazza del mercato".

Anche da Livorno come fa sapere il sindaco Luca Salvetti stanno arrivando aiuti nelle zone più colpite della provincia.

"Questa volta - ha detto Salvetti - la perturbazione ha colpito duro nella zona tra Castagneto Carducci e San Vincenzo. Un'altra bomba d'acqua con 70 millimetri in 30 minuti. Allagamenti ovunque, corsi e rii che hanno superato gli argini, campeggi e strutture turistiche da evacuare. La Protezione Civile del Comune di Livorno si è attivata per organizzare un sostegno alle amministrazioni e alle realtà più colpite e sta già raggiungendo la zona".

Intanto il governatore Eugenio Giani scrive: "Superati 219 mm di pioggia caduti nelle ultime 6 ore a San Vincenzo, 215 mm a Castagneto Carducci, superiori a quello che cade di media in uno dei mesi più piovosi dell'anno. La linea temporalesca si estende dalla costa centrale ai rilievi del Chianti, oltre 5500 fulmini caduti nelle ultime 6 ore. In aumento i fiumi della zona a causa della intensa perturbazione che si sta spostando verso Siena nel corso della prossima ora".



