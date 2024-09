I carabinieri in chiesa per aiutare gli anziani contro le truffe

I Carabinieri in chiesa per spiegare agli anziani come difendersi dalle truffe. Accade a Torella dei Lombardi, nell'Avellinese, dove al termine della messa celebrata monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, il comandante della locale Stazione dei Carabinieri è intervenuto per offrire consigli su come evitare di essere raggirati da truffatori, che prendono di mira soprattutto le persone più anziane.

Alla presenza anche delle autorità cittadine, il luogotenente ha spiegato in modo chiaro l'importanza di adottare semplici accorgimenti per riconoscere i comportamenti fraudolenti, con una raccomandazione su tutte: chiamare sempre il numero di emergenza 112, attivo 24 ore su 24, prima di fare pagamenti o consentire l'accesso in casa a persone sconosciute.

L'incontro, partecipato e apprezzato, sarà replicato anche in altri comuni della provincia, dove i Carabinieri continueranno a sensibilizzare la popolazione sul tema.



