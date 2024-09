Domattina udienza convalida dell'accoltellatore di Giacomo

Si terrà domattina, davanti al Gip di Venezia Claudia Maria Ardita, l'udienza di convalida del fermo del cittadino moldavo, indagato per l'accoltellamento di Giacomo Gobbato, morto venerdì notte nel tentativo di sventare una rapina a Mestre.

La legale d'ufficio dell'uomo, Tiziana Nordio, lo ha incontrato nel carcere di Santa Maria Maggiore, dove è stato condotto ieri. Nel breve incontro, si è appreso, non è stato possibile parlare perché l'indagato non parla italiano ma soltanto russo.

Dopo la convalida del fermo, il Gip deciderà sull'emissione di una misura cautelare.



