Anas, ripresi i lavori di demolizione del cavalcavia a Roma Sud

Sono ripresi i lavori di demolizione del cavalcavia sulla diramazione Roma Sud della A1 Milano-Napoli, a Torvergata, alle porte della capitale: lo rende noto l'Anas, ricordando come nel corso delle attività previste per la sua completa demolizione - programmate nella notte scorsa - la vecchia infrastruttura abbia ceduto repentinamente per cause ancora in corso di accertamento. L'evento, viene sottolineato, "non ha generato danni alle cose e un operaio alla guida di un escavatore ha subìto una contusione lieve, con prognosi di cinque giorni. In ogni caso "le operazioni saranno completate in giornata" e sarà ripristinata la sede autostradale.

L'intervento di Anas, viene ricordato, "consiste nell'ammodernamento del nuovo svincolo di Torrenova, con realizzazione di un nuovo e moderno cavalcavia in sostituzione del manufatto oggetto di completa demolizione".



