Trovato cadavere allo svincolo della A10, è giallo

Un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto in A10 allo svincolo di Pegli. A trovarlo è stata una volante della polizia stradale che ha notato prima un furgone incidentato abbandonato. Quando i poliziotti si sono avvicinati hanno notato il corpo. Sono scattate subito le indagini per chiarire cosa sia successo.

In supporto è stata chiamata anche la squadra mobile. Nessuna pista è esclusa. L'uomo potrebbe avere avuto un incidente autonomo ed essere stato sbalzato dal mezzo oppure potrebbe essere stato buttato fuori dal furgone da qualcuno che era con lui e che poi è scappato. Per questo gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere per ricostruire il percorso del mezzo e capire quanto successo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del 118 ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.



