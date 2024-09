AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 22 settembre 2024

SIRACUSA - Isola di Ortigia, G7 Agricoltura con il ministro Lollobrigida



FIRENZE - ore 16 Lega, gazebo con il segretario Salvini



ROMA - ore 10, Proxima, prima Festa nazionale di Sinistra Italiana in contemporanea anche a Barletta, Milano e Torino



POTSDAM (GERMANIA) - Elezioni regionali nel Brandeburgo



NEW YORK - Onu, riunione dell'Assemblea generale



NEW YORK - 'Summit of the Future' a margine dell'Assemblea generale dell'Onu



CITTÀ DEL VATICANO - ore 12.00 Angelus del Papa

FIRENZE - ore 12.30 Serie A, Fiorentina-Lazio, quinta giornata



MISANO ADRIATICO - ore 10, 11.15 e 13 Motomondiale, Gp dell'Emilia Romagna, gara di Moto3, Moto2 e MotoGp



MONZA - ore 15 Serie A, Monza-Bologna, quinta giornata



SINGAPORE - ore 15 F1, Gp di Singapore



ROMA - ore 18 Serie A, Roma-Udinese, quinta giornata



MILANO - ore 20.45 Serie A, Inter-Milan, quinta giornata

