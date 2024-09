Lavori in A4, maxi cantiere tra sabato e domenica

Sarà un maxi cantiere quello che verrà allestito da sabato sera sull'autostrada A4 con circa 200 persone in diversi tratti tra gli svincoli di Latisana (Udine) e San Donà (Venezia).

L'attività principale sarà l'abbattimento del primo (Pradipozzo - Lison a Portogruaro) dei 10 cavalcavia nel tratto San Donà - Portogruaro per la costruzione della terza corsia della A4. L'intervento che richiederà più tempo è quello di stesa dell'asfalto drenante tra l'area di servizio di Fratta Nord e il raccordo con le due corsie a Portogruaro dove si sta completando la prima fase dei lavori. Sempre sul Nodo di Portogruaro - lungo la rampa che collega la A4 in direzione Trieste e la A28 verso Conegliano - saranno montate telecamere di sorveglianza e monitoraggio traffico ed effettuate operazioni di pulizia del manto stradale e manutenzioni.

Spostandosi verso Venezia, in nottata, su richiesta di Terna saranno effettuati interventi sulla linea elettrica a Cessalto, oltre a lavori di ripavimentazione tra le 7 del 23 settembre e le 24 del 27. Per l'occasione verranno infine svolte ispezioni su sei cavalcavia del tratto della A4 tra Portogruaro e San Donà. Tra le 20 di sabato 21 e le 8 di domenica 22 verrà chiusa la carreggiata in direzione Trieste tra gli svincoli di San Donà e Nodo di Portogruaro. Tra le 20 sempre di sabato e le 12, di domenica sarà chiuso il tratto della A4 in direzione Venezia tra gli svincoli di Latisana e Cessalto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA