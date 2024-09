Investimento a Lido di Camaiore, gip conferma arresto per donna

Resta agli arresti domiciliari Katia Pereira Da Silva, la 44enne brasiliana che alla guida di una Mercedes Gla mercoledì scorso a Lido di Camaiore (Lucca) ha travolto sei persone tra cui due studentesse tedesche, entrambe morte. Lo ha deciso il gip di Lucca che ha convalidato l'arresto della donna e disposto nei suoi confronti la misura di custodia cautelare ai domiciliari.

L'udienza di convalida si è svolta stamani. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia Katia Pereira Da Silva, rispondendo alle domande, avrebbe dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto e di avere un vuoto di memoria.

"La nostra assistita è provata e non indifferente a quanto successo - dicono gli avvocati difensori della donna, Massimo Landi e Nicola Bonuccelli -, escludiamo che l'evento sia frutto di uso di alcool o droga, come del resto appurato dai test effettuati, o tantomeno di una guida volontariamente imprudente". Gli avvocati, al contrario, non escludono che possa essersi trattato di un malore. Motivo per il quale la difesa richiederà degli accertamenti medici specifici.

La procura al giudice ha avanzato richiesta della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per il pericolo di reiterazione del reato.



