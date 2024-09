Hanno preso irregolarmente il reddito di cittadinanza,17 denunce

I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, in collaborazione con l'Inps, hanno accertato che 17 persone hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo di 130.000 euro.

Le attività ispettive, eseguite dai militari della Compagnia di Cittadella, si sono concentrate sulla posizione di varie persone residenti nei comuni dell'Alta padovana, i quali tra il 2021 e il 2023 hanno beneficiato del contributo economico in questione, sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2024, dall'assegno di Inclusione.

Attraverso l'analisi delle risultanze delle banche dati si è accertata l'omessa comunicazione di informazioni obbligatorie, rilevanti ai fini della legittima erogazione del reddito, come il possesso di autoveicoli di grossa cilindrata. I 17 soggetti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Padova.





