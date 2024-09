Entro il weekend torna bel tempo ma ancora allerta fiumi e frane

Ultime piogge ed entro il weekend torna il bel tempo ma è ancora massima allerta per fiumi e frane. Sia sabato sia domenica è previsto in prevalenza soleggiato e con temperature di nuovo gradevoli: in Emilia Romagna e nelle Marche, dopo le piogge da record, il sole scalderà fino a 24 gradi mentre al mattino la minima sarà intorno ai 15 gradi. Le massime saliranno fino a 26-27°C a Roma, oltre i 30°C in Sicilia, e anche in Pianura Padana si toccheranno nuovamente i 25°C. Da inizio settimana ci sarà una nuova perturbazione. E' lo scenario che delinea Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

"Da oggi pomeriggio il tempo sarà di nuovo sereno quasi ovunque ma resterà l'allerta per il rischio idraulico e quello idrogeologico. I fiumi continuano a scorrere impetuosi e gonfi per alcuni giorni dopo la cessazione dei fenomeni atmosferici e i terreni saturi restano instabili per settimane", spiega Sanò.

Sono previsti ancora "temporali sulla fascia adriatica, più probabili sulla Puglia ma diffusi un po' su tutto il territorio orientale del nostro Paese; altrove ampie schiarite e solo un po' di vento forte da nord su Liguria ed Alto Adriatico. Dal pomeriggio la situazione migliorerà ulteriormente, ovunque".

"Nel weekend - aggiunge l'esperto - vivremo una tregua importante anche nelle zone allagate e colpite dal maltempo. Il tempo sia sabato sia domenica è previsto in prevalenza soleggiato. Ma tra domenica e lunedì, arriva un'altra perturbazione, una perturbazione atlantica, quindi da ovest, diversa dal ciclone che ha colpito Emilia Romagna e Marche: scendendo dalla Mitteleuropa porterà tanta aria fredda in quota.

Sono attese piogge sin da domenica in Sardegna, poi su Piemonte e ponente ligure e tutto il Nord-Ovest".

Nel dettaglio: - Venerdì 20. Al nord: ultime piogge in Romagna, tante nubi altrove. Al centro: ultime piogge sulle Adriatiche. Al sud: a tratti instabile.

- Sabato 21. Al nord: sole e temperature in aumento. Al centro: soleggiato e mite, salvo nubi sui rilievi. Al sud: bel tempo prevalente.

- Domenica 22. Al nord: peggiora dalla sera al nordovest. Al centro: soleggiato e caldo, peggiora in Sardegna già dal mattino. Al sud: soleggiato e caldo.

- Tendenza: nuova perturbazione atlantica con piogge lunedì e martedì poi migliora specie al centrosud.



