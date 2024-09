Crea criptovaluta e convince decine di investitori, denunciato

Ha creato una propria criptovaluta incamerando indebitamente oltre mezzo milione di euro, che è stato sequestrato. Si tratta di un imprenditore di Gorizia che è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza, al termine di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica.

I reati ipotizzati nei suoi confronti sono abusivismo finanziario ed autoriciclaggio.

L'uomo, servendosi di uno specifico sito web e di profili aperti su vari social network, è riuscito a commercializzare la criptovaluta che aveva creato utilizzando anche piattaforme blockchain. In questo modo era riuscito a convincere decine di persone a investire nella nuova valuta virtuale. Conclusa l'esperienza, però, l'indagato ha restituito soltanto una parte delle somme che gli erano state affidate. Dalle indagini, infatti, è emerso che l'imprenditore goriziano non ha investito il denaro ma lo ha dissipato ricaricando conti di gioco on line oppure acquistando immobili.



