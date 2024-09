Non sarà sollevato, come inizialmente era stato programmato, il sistema Mose di Venezia. Lo ha comunicato l'Ufficio maree del Comune su indicazione del Commissario straordinario per il Mose, competente sull'attivazione delle dighe mobili.

La previsione di marea in laguna rimane di un picco a 110 centimetri alle ore 12.30. Verranno posate la passerelle nei punti critici del centro storico.



