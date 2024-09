Uil, Base Usaf Aviano annuncia 44 licenziamenti

Al termine della commissione congiunta delle tre forze armate americane delle basi in Italia, svoltasi alla presenza delle segreterie sindacali nazionali, sono stati annunciati 44 esuberi nei servizi commerciali della Base di Aviano (Pordenone). Lo ha reso noto Angelo Zaccaria, coordinatore nazionale Air Force della Uil.

"Vogliono chiudere l'ufficio paghe aprendo appalto esterno - ha spiegato - con perdita di 4 unità, mentre 40 posizioni sono a rischio a fronte della fusione del Four Season, negozio ubicato ad Aviano in Area 1, con il negozio principale dell'Exchange nell'area aeroportuale. Abbiamo, inoltre, ricevuto la riconferma che 29 posizioni Italiane sono sotto osservazione e riguardano il club ricreativo per i militari e la mensa italiana. Tutto questo è inaccettabile, perchè una riduzione così drastica mette in seria difficoltà le famiglie coinvolte, creando tensione sociale e forti danni all'economia del territorio". "Tutto ciò - ha rilevato Zaccaria - è in forte contrasto con gli accordi bilaterali che prevedono che la forza lavoro sia locale e assunta direttamente dallo stato estero, come contropartita al disagio creato dalla servitù militare, inquinamento, rumore e traffico. La nostra percezione è che ci sia la precisa volontà di appaltare i servizi. Tutto questo va a discapito della forza lavoro locale, che già viene sostituita da personale americano non titolato al lavoro in Italia".

Le organizzazioni sindacali hanno già svolto le assemblee con i lavoratori con altissima partecipazione.



