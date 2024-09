Sindaco Ancona, preoccupati per tre famiglie isolate

"Quello che stiamo cercando di fare adesso è raggiungere quelle famiglie, sono tre al momento, che sono isolate, soprattutto nelle frazioni a sud di Ancona, a Paterno e Gallignano, ed è la cosa che ci preoccupa di più in questo momento". Così all'ANSA il sindaco di Ancona Daniele Silvetti che dalla notte scorsa segue, con il vice sindaco, Giovanni Zinni, l'evolversi della situazione sulla città che si presenta allagata in diverse zone.

"I vigili del fuoco - fa sapere il primo cittadino - stanno cercando di raggiungerli ma alcune strade, alcune private, alcune sono comunali, sono state coperte di materiale dopo il cedimento di piccole colline. La priorità per noi ora è garantire il collegamento con queste famiglie e verificare se vi siano necessità di carattere igienico-sanitario".

"Attendiamo indicazioni precise ad ampio raggio dalla Regione. L'esondazione dell'Aspio per noi rappresenta una minaccia abbastanza decisamente rilevante - ha spiegato Silvetti all'ANSA - anche perché i 70 millilitri d'acqua caduti da ieri sera a mezzanotte ci fanno stare in allerta".

"Stiamo valutando l'evoluzione della situazione, verso mezzogiorno, come muoverci anche per la giornata di domani.

Purtroppo sono previste precipitazioni per tutta la giornata, tutta la notte e continueranno anche domani mattina. La grande viabilità è stata compromessa con la chiusura di Via Prima Maggio".

In centro città al momento "non si registrano particolari criticità, monitoriamo i parchi pubblici cittadini e i giardini.

Ieri - ha riferito ancora il sindaco - sono crollati tra alberi ad alto fusto quindi manteniamo alta l'attenzione".

"L'unico sottopasso chiuso in città è quello di via Caduti del lavoro gli altri sono monitorati costantemente".



