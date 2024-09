Principio d'incendio in treno nel Mantovano, 9 in ospedale

Sul treno regionale della linea Fermide-Ferrara, nel Mantovano, a bordo del quale stamani si è sviluppato un principio d'incendio, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Castelmassa (Rovigo). Secondo i soccorritori, sono 9 gli studenti assistiti per escoriazioni e per aver respirato del fumo.

Il treno era partito da Sermide con a bordo 45 studenti minorenni e tre ferrovieri quando, all'interno di un vagone si è sviluppato del fumo. Il treno si è fermato e il personale ferroviario ha messo in atto le procedure di sicurezza per evacuare il convoglio.

I vigili del fuoco arrivati per primi dal distaccamento di Castelmassa hanno spento il principio d'incendio divampato in un vano tecnico sotto il treno, che ha prodotto fumo all'interno del vagone. Gli studenti scesi sulla massicciata sono stati assistiti dalle ambulanze del 118 e portati successivamente in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

I vigili del fuoco di Suzzara - competenti per territorio- hanno ultimato l'intervento e la messa in sicurezza del treno.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA