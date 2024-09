Funerali vigile del fuoco, vescovo 'consegnato a Dio un eroe'

"Antonio come il cireneo che ha aiutato Cristo a portare la croce". Così il vescovo di Foggia, monsignor Giorgio Ferretti, nel messaggio letto durante i funerali di Antonio Ciccorelli, il vigile del fuoco morto mentre stava effettuando dei soccorsi per il maltempo nel Foggiano.

"Antonio - ha scritto monsignor Ferretti - ha pagato un caro prezzo per non aver rifiutato di essere presente. Di essere proprio lì dove correva che ci fosse. Sarebbe un terribile spreco non raccogliere il suo testimone. Se tutto quanto Antonio ci insegna con la traccia indelebile che ha lasciato nel nostro territorio terminasse in un freddo articolo di cronaca e nella pomposità di un rito funebre. Perciò insieme alla mia preghiera, per Antonio e per la sua famiglia, per i suoi amici e colleghi permettetemi di esprimere anche questo grido sommesso di urgenza. Urgono scelte coraggiose per il bene di questa nostra amata terra, dell'umanità intera. Urge una nuova franchezza che ci liberi da tante false certezze. E ci spinga ad un sano e sincero discernimento. Urge una mentalità e uno stile di vita capace di vincere l'aridità dell'anima. In definitiva urgono eroi. Oggi ne abbiamo consegnato uno a Dio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA