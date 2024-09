Favorivano prostituzione in night al centro di Roma, un arresto

Avrebbero sfruttato, favorito e tollerato la prostituzione all'interno di un night club in via dell'Umiltà, a pochi passi da Fontana di Trevi, nel cuore di Roma. Per questo personale della sezione di pg Aliquota della polizia, in collaborazione con la guardia di finanza, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone, di cui una in carcere e l'altra sottoposta a divieto di dimora nel comune di Roma.

Il locale Elite 2 è stato sottoposto a sequestro. A quanto ricostruito dagli investigatori, i clienti venivano accolti e indirizzati alle prostitute, mettendo a disposizione spazi separati.

Le indagini, partite da fatti esposti da una dipendente, sono state coordinate dalla Procura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA