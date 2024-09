Bimbo ucciso da porta di calcio, scultura di sabbia a Sassari

Un ricordo disegnato sulla sabbia per Gioele Putzu, il bambino di nove anni morto sabato scorso dopo essere stato travolto da una porta da calcio in un campo sportivo a Ozieri, nel Sassarese, dove si trovava per assistere, la sera, al concerto di Fedez. Ma anche un monito per quel minuto di silenzio, osservato all'inizio dell'esibizione dell'artista sul palco, perchè "così rischia di morire l'empatia di un genere umano assordato dalla musica che copre le grida di dolore".

E' l'intento dell'artista Nicola Urru che, come accade per grandi fatti di cronaca, ha voluto realizzare sulla spiaggia sassarese di Platamona una nuova scultura sulla sabbia.

Si tratta di un altorilievo di circa 15 metri nel quale ha riprodotto il dolore dei genitori di Gioele e una figura che si staglia alle loro spalle dietro un grande orologio. In basso anche un aquilone: Gioele, infatti, sarebbe stato travolto dalla pesante porta di calcio proprio mentre stava giocando con un aquilone.



