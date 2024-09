Auto contro camion, due morti in A4

Due cittadini, di nazionalità straniera, sono morti la notte scorsa in un incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada A4, tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione di Venezia, nel comune di Porpetto (Udine).

Per cause al vaglio della polizia stradale, il mezzo su cui viaggiavano le vittime si è incastrato sotto un camion che li precedeva: entrambi i veicoli stavano percorrendo la corsia centrale delle tre a disposizione in quel tratto.

Dopo l'allarme lanciato alle 5.15 al numero unico per le emergenze 112, la Centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto il personale di un'ambulanza e dell'elisoccorso notturno.

Nonostante il prodigarsi dei rianimatori, il cui compito è stato favorito dai vigili del fuoco, che hanno estratto le vittime dall'abitacolo della vettura, per i due occupanti dell'auto non c'è stato nulla da fare.

Le ripercussioni al traffico sono state limitate considerata l'ora in cui è avvenuto l'incidente stradale. Autostrade Alto Adriatico - che ha inviato sul posto proprio personale per la bonifica della sede stradale - segnala soltanto rallentamenti al Nodo di Palmanova.



