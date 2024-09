Toti: udienza patteggiamenti possibile a metà ottobre

Potrebbe essere fissata per metà ottobre l'udienza per i patteggiamenti di Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Paolo Emilio Signorini. Il giudice Matteo Buffoni non ha ancora deciso ma da quanto si apprende il periodo sarebbe quello.

Toti aveva concordato con la procura una condanna a due anni e un mese, convertita in 1.500 ore di lavori di pubblica utilità, per corruzione per l'esercizio della propria funzione (in pratica il pubblico ufficiale che svende la propria funzione) e finanziamento illecito. Spinelli aveva concordato una pena a tre anni e due mesi mentre Signorini a tre anni e cinque mesi. Per tutti e tre erano rimasti fuori alcuni episodi corruttivi che potrebbero essere "inseriti" all'udienza per l'omologazione del patteggiamento facendo così salire, di qualche mese, la condanna finale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA