Parolin a colloquio con garante dei diritti della Russia

Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha tenuto una video-conferenza con Tatiana Moskalkova, Commissaria per i diritti umani della Federazione Russa. "Durante il colloquio, il cardinale Segretario di Stato, oltre a ringraziare l'Ombudslady russa per il ruolo che ha svolto nella liberazione di due sacerdoti ucraini, ha ricordato la necessità di salvaguardare, nel contesto dell'attuale conflitto, i diritti umani fondamentali sanciti dalle Convenzioni Internazionali e ha trattato alcuni temi di carattere umanitario. In particolare, egli ha fatto riferimento all'assistenza ai militari ucraini prigionieri nella Federazione Russa e al reciproco scambio dei soldati detenuti in Russia e Ucraina". Lo riferisce la Santa Sede precisando che il colloquio si è svolto il 16 settembre.





