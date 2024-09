È stato ritrovato il corpo del caporeparto dei Vigili del fuoco intervenuto ieri sera insieme ai colleghi per aiutare automobilisti rimasti in panne dopo essere stati sorpresi da una bomba d'acqua abbattutasi nel Foggiano.

A quanto si è appreso, il cadavere è stato rinvenuto in un canale che costeggia la statale 89 tra San Severo ed Apricena.

Il pompiere faceva parte del gruppo dei Vigili del fuoco partito da Foggia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA