Contromano per 17 km sulla Pontina con un'auto rubata

Rocambolesco inseguimento sulla via Pontina, presso Roma, con un'auto che ha percorso diciassette chilometri contromano prima di finire contro un altro veicolo e arrestarsi contro una barriera. Tutto è nato quando, intorno alle 16, un uomo ha segnalato di aver riconosciuto la macchina del padre che era stata rubata due giorni fa e di averla iniziata a seguire. All'arrivo dei carabinieri della tenenza di Ardea, che hanno intimato l'alt, l'auto è fuggita imboccando la via Pontina contromano in direzione Latina. La fuga è terminata all'altezza del chilometro 17.100. Il conducente è stato arrestato e portato in ospedale per accertamenti. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e i carabinieri delle compagnie di Pomezia e Anzio. Nell'inseguimento è rimasta danneggiata un'auto dei militari.

