Bimba di 10 mesi ingerisce droga a Napoli e finisce in ospedale

Avrebbe ingerito droga, probabilmente hashish, la bimba di 10 mesi che nella tarda serata di ieri è stata ricoverata nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per una intossicazione. Per fortuna le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Le indagini sono iniziate dopo l'intervento di una pattuglia mobile di zona dei carabinieri nel pronto soccorso del nosocomio e ora ci sono accertamenti in corso per comprendere cosa sia accaduto. La piccola è ancora in ospedale, non in pericolo di vita.



