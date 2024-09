"A breve a Roma arriveranno gli agenti della Polmetro per contrastare il fenomeno degli scippi in metropolitana". Lo ha detto il questore di Roma uscente, Carmine Belfiore, nominato ieri dal Cdm vicario del capo della polizia. "Noi intanto abbiamo iniziato a lavorare in silenzio" ha aggiunto.



