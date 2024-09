Rapine e botte ai ragazzini, 7 giovani arrestati nel Bresciano

Rapina, estorsione, tentata estorsione, lesioni personali, porto di armi od oggetti atti ad offendere. Sono i reati contestati nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Brescia nei confronti di sette giovani tra i 18 e i 22 anni finiti in un'indagine dei carabinieri. Uno è finito in carcere, un altro ai domiciliari e per cinque è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Si tratta di un gruppo che si muoveva tra Gardone Val Trompia, Villa Carcina e Sarezzo, paesi della Valtrompia in provincia di Brescia. Le vittime erano coetanei o minorenni presi di mira e rapinati. "Nel corso dell'attività è emersa la reticenza delle vittime a denunciare gli episodi subiti per paura di ritorsioni da parte degli autori" hanno spiegato gli inquirenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA