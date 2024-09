'Filtro' al pronto soccorso e telecamere: le misure allo studio contro le violenze in corsia

L'ipotesi di filtrare l'accesso dei visitatori ai Pronto soccorso, più poliziotti nei presidi sanitari, più telecamere di videosorveglianza disponibili ma anche arresto in flagranza in differita: sono le misure allo studio per mettere un argine agli episodi di violenza ai danni di medici e infermieri di cui si è parlato nel corso di un vertice col sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e i ministri Luca Ciriani, Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Orazio Schillaci.



"Attualmente - è stato fatto notare al termine - sono 198 i presidi di polizia attivi nelle strutture ospedaliere del territorio nazionale, a fronte dei 126 preesistenti. Dall'inizio del 2023 si è registrato un incremento di 72 presidi, pari al +57,1%. E' stato anche aumentato anche il numero degli operatori della Polizia impiegati: da 299 a 432, pari al +69,2%. È stato assicurato, inoltre, l'ampliamento delle fasce orarie giornaliere di apertura dei presidi".

Basterà? E' presto per dirlo. Il fenomeno della violenza contro i sanitari - ha detto tra l'altro il ministro della Salute Schillaci, si lega anche ad un "problema culturale, perché nel tempo si è degradato il rapporto medico-paziente".

