Cercatore di funghi trovato morto sul monte Amiata

E' stato trovato morto nella notte, dopo ricerche avviate ieri pomeriggio, un cercatore di funghi di 80 anni nei boschi del monte Amiata, nel comune di Abbadia San Salvatore (Siena).

L'uomo era uscito nel primo pomeriggio per cercare funghi e non facendo ritorno i familiari hanno allertato i soccorsi. E' il secondo caso nell'arco di 48 ore in Toscana, ieri un altro cercatore di funghi, 52 anni, che era scomparso nei boschi dell'Abetone (Pistoia), è stato trovato morto nei boschi sul versante di Bagni di Lucca (Lucca).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche avvalendosi anche di unità cinofile e droni.

Le ricerche sono terminate intorno alle 2:30 quando il corpo dell'uomo è stato ritrovato all'interno di un area boscata impervia. Intervenuti inoltre nelle fasi di ricerca, le unità cinofile dei volontari della Protezione civile, i carabinieri e la polizia municipale.



