Attraversa la A4 a piedi di notte, 51enne travolto e ucciso

Un irlandese di 51 anni è morto la notte scorsa travolto da diverse auto mentre stava attraversando a piedi l'autostrada A4, nel tratto da Bergamo a Seriate. Gli automobilisti che lo hanno investito si sono fermati per allertare i soccorsi.

L'uomo - che era da solo - era atterrato poche ore prima al vicino aeroporto di Orio al Serio da Manchester, forse per assistere alla partita Milan-Liverpool di Champions League in programma stasera allo stadio Meazza.

Non è chiaro perché il 51enne avesse scavalcato la recinzione e stesse attraversando l'autostrada. Per ricostruire la vicenda indagano gli agenti della Polstrada di Seriate.



