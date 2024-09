Studenti inventano cover carica cellulare a energia solare

Una cover per cellulari, realizzata interamente in nylon riciclato e dotata di pannello solare integrato che ricarica il telefono sfruttando esclusivamente l'energia prodotta dal sole è stata inventata dalle ragazze e dai ragazzi dell'istituto tecnico economico aeronautico "Scarpellini" di Foligno. Un progetto ecofriendly che la quinta B della scuola, coordinata da Gioia Contini, docente di Economia aziendale, ha pensato di lanciare sul mercato al prezzo di 29,99 euro, ipotizzando perfino il segmento di clientela cui rivolgersi. Una categoria di consumatori considerata numericamente significativa, ovvero i millennials nativi digitali.

Gli studenti dell'istituto folignate, diretto dalla preside Federica Ferretti, non solo si sono occupati del packaging, un imballaggio in cartone ecologico, ma hanno anche elaborato un piano di marketing territoriale, individuando nella città di Perugia, con la sua antica vocazione internazionale, data anche dalla presenza di due prestigiosi atenei, il luogo ideale per impiantare la sede della RecoveR, la società produttrice della cover.

L'idea imprenditoriale, presentata al premio 'Italia Angelucci Baldoni', alla sua terza edizione, ha sbaragliato - riferisce l'istituto folignate - i concorrenti delle scuole superiori a indirizzo tecnico commerciale dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Foligno e Perugia. Per l'originalità del progetto e la sua attenzione a uno stile di vita sostenibile i dodici studenti, product manager in erba, con il loro innovativo prodotto, denominato Recover solar cover, compatibile con qualsiasi dispositivo mobile, resistente all'acqua e reperibile on line, presso i rivenditori autorizzati e nei negozi monomarca, hub strategici del marchio.

Alla premiazione, hanno partecipato Anna Maria Baldoni, amministratrice unica dell'azienda Umbriagas, soggetto promotore dell'iniziativa, Giulio, Chiara, Giulia e Federica Franceschini, coordinatori dell'iniziativa per le scuole.



