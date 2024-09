Regione Fvg, da oggi guardie giurate su bus a Trieste

Guardie giurate armate sugli autobus delle linee urbane a Trieste per evitare episodi di violenza, come accaduto di recente in più di un'occasione. E' l'iniziativa cominciata oggi sugli autobus della Trieste Trasporti e finanziata dalla Regione Fvg, con la collaborazione del Comune di Trieste. Si tratta di un progetto sperimentale che si concluderà il prossimo mese di giugno.

Il progetto è finanziato con la Legge regionale 13/2023, che prevede l'assegnazione ai Comuni con popolazione superiore ai 20mila abitanti di contributi straordinari per stipulare convenzioni con i gestori del servizio di trasporto pubblico locale e operatori della sicurezza privata, per progetti pilota per la presenza di operatori sui mezzi di trasporto. A luglio scorso sono stati finanziati progetti per 121mila euro al Comune di Trieste, 59mila a quello di Udine, 31mila a Pordenone e 18mila a Monfalcone, in provincia di Gorizia.

"Nell'ultimo periodo si sono ripetuti più volte episodi di violenza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale; situazioni inaccettabili che non devono assolutamente divenire la normalità in Friuli Venezia Giulia - ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, presentando oggi l'iniziativa - Per questo la Regione già lo scorso anno, attraverso lo stanziamento di 250mila euro, sostiene l'attivazione di progetti a favore della sicurezza sussidiaria". Le guardie giurate armate "eviteranno che autisti, controllori e passeggeri possano trovarsi coinvolti in zuffe o eventi simili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA