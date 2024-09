Moratti, sulla sicurezza Sala non si vergogni a chiedere aiuto

Sulla sicurezza "il sindaco Sala può e deve fare di più - secondo l'eurodeputata di Forza Italia ed ex sindaco Letizia Moratti - e se non ci riesce non deve aver vergogna a chiedere aiuto, ad esempio richiedendo la presenza dell'Esercito a supporto della attività di pubblica sicurezza".

E' questa la sua riflessione dopo la pubblicazione dell'indagine del Sole24ore che pone l'area metropolitana di Milano al primo posto per crimini, con numeri "impietosi", con 124.480 denunce di furto, 4.170 per rapina e 607 per violenza sessuale.

"Nel corso del mio mandato da sindaco - ha osservato - la sicurezza era al primo posto del programma e al centro della mia agenda quotidiana".

"Guardando alla sicurezza e ai dati di oggi emerge una considerazione urgente: va fatto un lavoro maggiore e diverso.

Oltre alle forze dell'ordine - ha concluso - vanno coinvolti educatori sociali, vanno date prospettive di intrattenimento allettanti alla città con cinema e teatri, occasioni di svago, socializzazione, sport e cultura soprattutto nelle periferie, accendendo più luci possibili anche grazie al sostegno concreto alle attività commerciali ed artigiane le cui vetrine illuminate possono fungere da prezioso elemento rassicurate per i cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA