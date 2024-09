Francesco Profumo si racconta al Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino celebra il suo ex rettore Francesco Profumo con un evento in cui il professore si racconta in un dialogo con il direttore della Stampa, Andrea Malaguti.

Profumo, che è anche un ex allievo dell'ateneo, dove ha ottenuto nel 1977 la laurea in ingegneria elettrotecnica, dal 1985 insegna al Politecnico di Torino, dove nel 1995 diviene professore ordinario nel settore convertitori, macchine ed azionamenti elettrici. È stato preside della prima facoltà di ingegneria dal 2003 al 2005 e dal primo ottobre 2005 diventa rettore dell'ateneo. Nell'agosto 2011 è stato nominato presidente del Cnr e il 16 novembre dello stesso anno è stato nominato ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del governo Monti e successivamente ha ricoperto importanti incarichi in aziende e Fondazioni, tra cui il mandato da presidente della Compagnia di San Paolo dal 2016 al 2024 e quello di presidente dell'Acri dal 2019 al 2021. Oggi è presidente di Isybank, del Fondo Quadrivio, di Escp Business School Torino-Parigi e di Uni-Italia; è anche membro dello European Innovation Council della Commissione Europea e rettore di Opit-Open Institute of Tecnology.

L'evento sarà l'occasione per ripercorrere i momenti salienti della carriera del professor Profumo e il suo percorso professionale e umano. Sarà inoltre l'occasione per il rettore Stefano Corgnati e il direttore del dipartimento Energia Galileo Ferraris del Politecnico Alberto Tenconi per conferirgli ufficialmente il titolo di professore emerito del Politecnico di Torino, concesso dal ministero dell'Università e della Ricerca.





