Auto sulla folla al Salone di Torino, operato uno dei feriti

Uno dei feriti in seguito all'auto finita ieri sulla folla al Salone di Torino è stato operato d'urgenza ieri sera all'ospedale Mauriziano, dall'équipe di Urologia, diretta da Roberto Migliari, per una ferita lacero contusa molto profonda al livello dei genitali. L'intervento di sutura, secondo fonti vicine ai sanitari, è tecnicamente riuscito e il paziente verrà dimesso nella giornata di domani con una prognosi di dieci-quindici giorni.

Tra feriti e contusi le persone coinvolte sono state dodici, la maggioranza con conseguenze lievi. A colpirle è stata una vettura da rally finita sulle transenne in piazza San Carlo per ragioni ancora da accertare.



