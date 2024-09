Spettatore travolto durante una gara automobilistica, è grave

Uno spettatore è stato travolto da un'auto in un incidente avvenuto durante la Pedavena-Croce d'Aune, una gara automobilistica in salita che si svolge nel bellunese. L'uomo è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Treviso. I soccorsi sono stati immediati, grazie alla presenza lungo il percorso, come da regolamento, di sanitari e vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato all'ospedale con l'elicottero del Suem 118, mentre la gara, alla 40/a edizione con circa 180 vetture in concorso, è stata sospesa.



