Precipita in un dirupo, muore una escursionista in Valtellina

Una escursionista di 30 anni è morta, oggi pomeriggio , precipitando in un dirupo in alta Valmalenco, a circa 3500 metri di quota, nella zona del monte Forno, sopra l'abitato di Chiareggio del Comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) al confine fra l'Italia e la Svizzera.

Le squadre di soccorritori sono ancora impegnate nel recupero del corpo senza vita della donna che era in compagnia di altri tre amici impegnati nella scalata. Non si conosce ancora il suo nome. Ha fatto un volo di decine di metri. E' intervenuto anche l'elicottero di Areu. Le operazioni sono condotte dai militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio e del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Valmalenco. È la seconda disgrazia alpinistica in Valtellina in sole 24 ore. Ieri un escursionista di 57 anni, residente a San Donato Milanese (Milano), aveva ha perso la vita dopo essere caduto dalla cresta della Cima Cigola, a circa 2600 metri di quota, sulle alpi Orobie, in territorio comunale di Piateda (Sondrio).





