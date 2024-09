Open Arms: pm, non è un processo politico ma su atti

"Questo è un processo politico? È pacifico che qui di atto politico non c'è nulla. Sono stati compiuti atti amministrativi, il rilascio di un pos è un atto amministrativo, gli atti politici sono caratterizzati da requisiti ben precisi". Così il pm Geri Ferrara durante la requisitoria al processo Open Arms dove è imputato Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, in corso nell'aula bunker del Pagliarelli a Palermo.

"Quando Salvini diventa ministro dell'Interno - ha sottolineato Ferrara - le decisioni sulla gestione degli sbarchi e del rilascio dei pos vengono spostate dal Dipartimento libertà civili e immigrazione all'ufficio di gabinetto del ministro e in particolare è il ministro a decidere. Questo è l'elemento chiave".

"C'è un principio chiave non discutibile: tra i diritti umani e la protezione della sovranità dello Stato sono i diritti umani che nel nostro ordinamento, per fortuna democratico, devono prevalere", ha concluso il Pm.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA