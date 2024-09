Marcia antifascista a Pordenone contro ronde di Forza nuova

Circa 500 persone a giudizio dei promotori - 350 secondo la stima della Questura - hanno partecipato, ieri sera, alla marcia antifascista organizzata, dopo che nelle scorse settimane si erano svolte alcune contestate iniziative di Forza Nuova, che intendeva avviare un servizio di controllo, di ronde, allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini.

Il corteo, pacifico - in cui hanno sfilato le principali sigle sindacali, rappresentanti dei partiti di centrosinistra in Comune e in Regione, alcuni consiglieri regionali, associazioni di migranti - ha percorso le strade del centro cittadino per raggiungere piazza Venti Settembre dove c'è stato il concentramento e si sono alternati interventi conclusivi.

A vigilare sull'ordine pubblico c'erano una cinquantina tra agenti di polizia e carabinieri.



