Anche Alicudi senza luce oltre a Ginostra

Nelle Eolie sferzate dal maltempo c'è un'altra comunità, oltre a quella del borgo di Ginostra, in sofferenza per la mancanza di energia elettrica: quella della piccola Alicudi. Attraverso uno dei pochi cellulari ancora attivi, viene segnalato che l'isola è, totalmente, priva di energia elettrica da oltre 30 ore e si attende, già da ieri, l'arrivo di un tecnico Enel che ripristini il servizio. Il blackout ha già comportato la perdita delle derrate alimentari che necessitano di refrigerazione, con danni di una certa rilevanza. A proposito di Ginostra occorre evidenziare che è senza luce anche la Guardia medica che, a questo punto, andrebbe in difficoltà in caso di emergenze e che si stanno perdendo i farmaci che necessitano di refrigerazione. .



