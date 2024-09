Papa, "entrambi i candidati Usa sono contro la vita"

"Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti, sia quello che uccide i bambini". Ha dato una risposta molto severa papa Francesco rispondendo, durante il volo Singapore-Roma, a una giornalista al seguito che sulle presidenziali Usa gli ha chiesto che consiglio può dare a un elettore cattolico che deve decidere tra un candidato favorevole all'integrazione di gravidanza e un altro che vorrebbe deportare 11 milioni di migranti.

Nel corso del colloquio con i giornalisti ha anche parlato della Cina: "Io vorrei visitare la Cina". E ha aggiunto: "Io sono contento dei dialoghi con la Cina: il risultato è buono, anche per la nomina dei vescovi - ha osservato in vista del rinnovo dell'accordo biennale, previsto a ottobre -. Si lavora con buona volontà. Ho sentito la Segreteria di Stato su come vanno le cose, io sono contento".

Francesco ha detto anche che gli piacerebbe andare nel suo Paese, l'Argentina, "ma non è ancora deciso". Ha invece smentito le notizie dei media sulla sua presenza l'8 dicembre a Parigi per la riapertura di Notre Dame.



