Maltempo: 'bomba d'acqua' nel Napoletano, paura nella notte

Un'auto trascinata dalla forza dell'acqua piovana, strade allagate e trasformate in alcuni casi in fiumi in piena, foto e filmati che invadono i social network. Sono gli effetti di una vera e propria "bomba d'acqua" che ieri sera ha colpito la città di Torre del Greco, in provincia di Napoli.



Le abbondanti precipitazioni cadute sul comune vesuviano hanno provocato disagi e paura ma fortunatamente - da ciò che si apprende dalle autorità locali - non ci sono stati feriti. Due in particolare le zone dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, coadiuvati dagli agenti di polizia municipale, dai tecnici in reperibilità del Comune e dai volontari della protezione civile. L'episodio più grave è avvenuto in via XX Settembre, l'arteria che da piazza Luigi Palomba porta nella zona di San Giuseppe alle Paludi. Qui la forza dell'acqua ha trascinato un'auto parcheggiata in strada, vettura recuperata solo al termine dell'ondata di maltempo e dopo che è stato identificato il proprietario.



Problemi anche nella parte alta, in particolare nella zona di Cappella Bianchini, dove colate di fango hanno invaso le strade poste in alcune zone impervie, con i residenti in quel momento fuori casa che hanno dovuto attendere la fine delle operazioni per fare rientro nelle proprie abitazioni.

Attualmente in città il cielo si presenta nuvoloso, con la presenza di alcune raffiche di vento. A scopo precauzionale, il sindaco Luigi Mennella ha deciso di tenere chiuse le ville comunali dove sono presenti alberi di alto fusto e il cimitero.

