Maltempo: allagamenti e camper bloccati per neve in Fvg

Allagamenti in diverse abitazioni nei comuni in provincia di Trieste, Udine, Gorizia, come Prepotto, San Pietro al Natisone, Dolegna del Collio; caduta di alberi in Friuli nei comuni di Majano e Tarcento. E' stato inoltre evacuato il ristorante L'Argine di Vencò mentre oltre dieci tra auto e camper sono rimasti bloccati a Passo Pramollo a causa della presenza di oltre 20 centimetri di neve sulla strada. Infine, una frana è caduta su carreggiata SP38 a Taipana (Udine) e black-out elettrici si sono verificati in alcune zone di Cervignano del Friuli. Sono i danni causati dall'ondata di maltempo abbattutasi in Fvg la notte scorsa, come riportato da un bollettino della Protezione civile Fvg diffuso stamani.

La situazione meteorologica è comunque in miglioramento: sono possibili piogge sparse intermittenti in genere deboli o al più moderate in progressivo esaurimento, ancora deboli nevicate in montagna oltre i 1400 metri, a quote più basse sul Tarvisiano, anch'esse in esaurimento. Soffierà vento sostenuto e freddo da nord sui monti in quota e Bora da sostenuta a forte sulla costa, in attenuazione nel pomeriggio. Anche la situazione dei corsi d'acqua è in miglioramento con livelli tutti sotto la soglia di attenzione.

La Sala Operativa Regionale (SOR) di Palmanova dal tardo pomeriggio di ieri ha attivato, una quarantina di volontari della Protezione civile, impegnati in interventi di messa in sicurezza del territorio.



