Le tre vittime stavano dormendo nel magazzino bruciato a Milano

Erano cugini del titolare i due fratelli morti, insieme a un conoscente, tutti giovanissimi, nell'incendio che la scorsa notte ha distrutto un magazzino cinese a Milano.

Le vittime, decedute per intossicazione da fumi, si chiamavano Dong Yan, di 17 anni, la sorella Liw Yan, di 18, e un amico, Pan An, di 24. Dormivamo nel magazzino, lo showroom 'Wang' che vende all'ingrosso per i ristoranti cinesi mobili e complementi d'arredo. Il titolare, che vive nel quartiere Sarpi, la Chinatown milanese, e alcuni parenti delle vittime, sono già stati sentiti dagli investigatori, che stanno anche raccogliendo le immagini di diverse telecamere della strada. Il magazzino invece non aveva un suo impianto video a circuito chiuso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA