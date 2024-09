Incidente ferroviario, ripresa circolazione prevista per domani

Dovrebbe riprendere domani mattina la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Milano Certosa e Milano Centrale interrotta da questa mattina per l'incidente ferroviario che ha coinvolto due treni merci e di un treno passeggeri.

Da Rfi fanno sapere che "sono iniziati i lavori di ripristino dell'infrastruttura danneggiata dallo svio di un treno merci di una società esterna al Gruppo, avvenuto questa mattina nel nodo ferroviario di Milano fra Milano Certosa e Milano Greco Pirelli". Per cominciare le operazioni infatti i tecnici di Rfi hanno dovuto attendere che venissero eseguiti i rilievi da parte delle autorità competenti, "La ripresa della circolazione ferroviaria, fra Milano Certosa e Milano Centrale - spiega la società del gruppo FS in una nota -, è prevista nella mattina di sabato 14 settembre".





