Incendio a Milano, le vittime non hanno avuto vie di fuga

Lo stabile che la scorsa notte è stato divorato da un incendio che ha causato la morte di tre giovani, a Milano, ha un unico ingresso pedonale e carraio sulla facciata del magazzino, quella che guarda sulla strada. Le vittime, quindi, in assenza di un'uscita di sicurezza nel retro, non avrebbero avuto scampo. Sopra, al primo piano, c'è una zona uffici collegata con una scala che è stata distrutta dalle fiamme. Probabilmente - questa la prima ipotesi delle squadre intervenute nella notte, i tre giovani hanno avuto l'unica via di fuga lato strada impedita dal fuoco. I corpi sono stati trovati in punti diversi, tutti al piano terra.



