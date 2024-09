Donna muore dopo un'operazione al seno, inchiesta a Treviso

La Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta sulla morte, dopo un intervento estetico al seno, di una donna di 50 anni, Helen Comin. La paziente è deceduta tre giorni fa all'ospedale di Castelfranco Veneto, per le probabili conseguenze di un intervento di chirurgia plastica eseguito in una clinica privata sempre a Castelfranco. Il decesso sarebbe avvenuto dopo un arresto cardiocircolatorio.

Per la morte della donna sono indagati il titolare della struttura privata ed il medico anestesista, entrambi attivi nell'esecuzione dell'intervento. Per le prossime ore è atteso l'esito dell'autopsia.

Dopo l'evento imprevisto, la donna, che aveva quattro figli, era stata trasferita al locale ospedale dove aveva trascorso cinque giorni nel reparto di rianimazione in stato di coma.





